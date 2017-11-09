Путин и Назарбаев договорились о наращивании сотрудничества между странами

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и договорились о дальнейшем наращивании взаимодействия двух стран.
Как отметил российский лидер, государства являются стратегическими партнерами, развивают отношения на принципах дружбы, добрососедства, равноправия и взаимного уважения. Он подчеркнул, что данные положения утверждены в совместном заявлении двух стран, посвященном 25-летию установлению дипломатических отношений, которое будет подписано в Челябинске по итогам переговоров.