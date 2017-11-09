Путин и Назарбаев договорились о наращивании сотрудничества между странами

Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время двусторонней встречи в Челябинске. 9 ноября 2017

Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время двусторонней встречи в Челябинске. 9 ноября 2017

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и договорились о дальнейшем наращивании взаимодействия двух стран.

"Мы только что с президентом Казахстана провели очень подробную, очень обстоятельную беседу. Обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, наметили шаги по дальнейшему наращиванию российско-казахстанского взаимодействия по всем направлениям", — заявил Путин по итогам переговоров со своим казахстанским коллегой.

Как отметил российский лидер, государства являются стратегическими партнерами, развивают отношения на принципах дружбы, добрососедства, равноправия и взаимного уважения. Он подчеркнул, что данные положения утверждены в совместном заявлении двух стран, посвященном 25-летию установлению дипломатических отношений, которое будет подписано в Челябинске по итогам переговоров.