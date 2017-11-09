МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Принципы оценки выборного процесса должны быть общими для всех стран, заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой по итогам встречи с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.

Встреча Толостого и Гисладоттир состоялась в четверг в Госдуме.

"Есть желание, чтобы была обеспечена максимально прозрачная, легитимная процедура президентских выборов в марте 2018 года. Поэтому Россия открыта к диалогу с БДИПЧ ОБСЕ. Нам важно, чтобы были общие для всех стран принципы оценки выборного процесса. А не так, что есть некие "состоявшиеся демократии", где не нужно наблюдение, а есть такие демократии, куда массово должны ехать наблюдатели. Такой подход Россию не устраивает! Мы за равный, понятный, прозрачный подход", — сказал Толстой, слова которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь, Гисладоттир заявила, что БДИПЧ применяет абсолютно одинаковую для всех государств методологию.

"Представители БДИПЧ заверили нас, что они не сравнивают выборы с предыдущими, не занимаются политической оценкой. Они только следят за организацией выборов, за соответствием принципам транспарантности и равности состязательной системы. А политические оценки могут давать уже наблюдатели от ОБСЕ, представители парламентов других стран, равно как и мы даем оценки тем процессам, в которых являемся наблюдателями от ОБСЕ", — пояснил Толстой.