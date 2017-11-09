На съезде "Единой России" будут работать семь тематических секций

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В рамках партийного съезда "Единой России" будут работать семь тематических секций, которые пересекаются с пунктами партийной программы; по итогам их работы состоится заседание программной комиссии партии, сказал журналистам и.о. секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак.

На заседании президиума генсовета партии в четверг Турчак сообщил, что партийный съезд пройдет 22-23 декабря. Ранее источник в партии сообщал РИА Новости, что на съезде будет озвучено решение о поддержке кандидата в президенты. Партия, заявил ранее Турчак, должна подойти к избирательной кампании и президентским выборам уверенно. Он отмечал, что ЕР примет самое активное участие в кампании по выборам президента России. Президентские выборы РФ пройдут в марте 2018 года.

"В первый день (съезда) по традиции будут работать семь секций, которые четко пересекаются с семью программными установками партии "Единая Россия". По итогам проведения этих секций состоится заседание итоговой программной комиссии, которое рассмотрит предложение этих секций и возможные предложения в корректировку нашей программы, и план действий на 2018 год", — сказал Турчак.

Он добавил, что в первый же день съезда будет проходить выставка партийных проектов партии. "Мы планируем ее организовать как раз через призму работы партии в регионах. Посмотреть лучшие практики реализации этих проектов с учетом анонсированного возможного укрупнения проектов, их объединения. Мы как раз посмотрим, какие лучшие, которые останутся для реализации на 2018 год", — сказал он.

По его словам, второй день съезда будет посвящен задачам партии, их определению на 2018 год и решению кадровых, процедурных вопросов: это ротация генерального совета партии, высшего совета партии "в рамках тех уставных норм, которые предусмотрены нашим уставом партии".