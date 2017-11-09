На съезде "Единой России" будут работать семь тематических секций

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В рамках партийного съезда "Единой России" будут работать семь тематических секций, которые пересекаются с пунктами партийной программы; по итогам их работы состоится заседание программной комиссии партии, сказал журналистам и.о. секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак.
"В первый день (съезда) по традиции будут работать семь секций, которые четко пересекаются с семью программными установками партии "Единая Россия". По итогам проведения этих секций состоится заседание итоговой программной комиссии, которое рассмотрит предложение этих секций и возможные предложения в корректировку нашей программы, и план действий на 2018 год", — сказал Турчак.
По его словам, второй день съезда будет посвящен задачам партии, их определению на 2018 год и решению кадровых, процедурных вопросов: это ротация генерального совета партии, высшего совета партии "в рамках тех уставных норм, которые предусмотрены нашим уставом партии".