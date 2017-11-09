Россия и Казахстан в четверг подпишут 10 межправительственных соглашений

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Россия и Казахстан в четверг на полях XIV форума межрегионального сотрудничества подпишут 10 межправительственных соглашений, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я знаю, что наши министерства сегодня поработали над 30 межрегиональными соглашениями. 10 межправительственных соглашений мы подпишем сегодня. Каждая встреча — это решение крупнейших задач", — рассказал глава Казахстана.

Он подчеркнул, что "встреча тоже будет иметь большое значение для сотрудничества между нашими странами".

По словам Назарбаева, межрегиональное сотрудничество между Россией и Казахстаном является основой для экономического сотрудничества. "Которое, несмотря на трудности, растет. За последние девять месяцев товарный обмен между нашими странами возрос на 31%", — добавил лидер Казахстана.