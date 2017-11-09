Представитель Собчак пояснила ее слова о поддержке санкций против России

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Слова телеведущей Ксении Собчак, которая намерена баллотироваться в президенты РФ в 2018 году, о поддержке антироссийских санкций США относятся только к олигархату, заявила РИА Новости в четверг официальный представитель Собчак Ксения Чудинова.

Ранее Собчак в интервью телеканалу CNN заявила, что поддерживает антироссийские санкции со стороны США. По ее мнению, Россия нарушила нормы международного права, согласно которому "Крым — украинский". При этом, по ее словам, США должны разделять в своей санкционной политике власти РФ и обычных граждан.

"Перевели все правильно, просто фраза не доведена до конца, логическое построение этой фразы не дошло до конца, вот и все", — сказала Чудинова.

По ее словам, полностью заявление Собчак звучало по-другому. "Она говорит: "Мы нарушили международное соглашение, и санкции, введенные против чиновников и олигархата, я поддерживаю, это именно то, что я поддерживаю, но есть и простые люди, почему они должны страдать, почему, например, студенты, которые не могут получить визу, не могут выехать?", — пояснила она.

Представитель Собчак считает, что заявление телеведущей нельзя считать антироссийским. "Это не антироссийская повестка вообще ни разу, наоборот, она топит за простых людей и за Россию в том числе, типа: "Ребят, вы ввели санкции против чиновников, но есть простые люди", — заключила Чудинова.

Ранее Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений России и Украины — главной задачей РФ. Это заявление вызвало большой резонанс и резкие отзывы многих политиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Собчак неправильны "по сути и по форме", а принадлежность полуострова не подлежит обсуждению — он де-факто и де-юре является неотъемлемой частью России.