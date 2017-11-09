Посол ЕС в России призвал к "риторическому разоружению" Москвы и Брюсселя

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Москва и Брюссель пытаются преодолеть кризис в отношениях, в качестве одной из первоочередных мер сторонам необходимо установить "риторическое разоружение", заявил в четверг посол ЕС в России Маркус Эдерер.

"Вы правильно указали на то, что сегодня отношения между Россией и ЕС находятся на наиболее низкой точке со времен холодной войны. Обе стороны смотрят на это и пытаются преодолеть ситуацию", — сказал Эдерер на встрече с главой международного комитета СФ Константином Косачевым в Совете Федерации.

Он отметил при этом, что для ЕС "нынешнее положение дел в отношениях с Россией стало следствием событий 2014 года" — вокруг Крыма и ситуации в Донбассе.

Он отметил, что для перехода к нормализации отношений помимо выполнения минских соглашений Москве и Брюсселю необходимо перестать использовать в отношении друг друга негативную риторику.

"Нам нужно перестать отзываться друг о друге плохо, негативно, и я призываю к риторическому разоружению в качестве первого шага для разрешения вопросов. Я также считаю, что сторонам стоит критически оценивать самих себя, поскольку только так можно вести искренний диалог. Я не верю в концепцию того, что другая сторона это только конкурент или враг", — сказал Эдерер.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва также не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.