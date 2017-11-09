Песков: Путин и Трамп на встрече смогут обсудить самые горячие вопросы

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Грядущая встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа — хорошая возможность, чтобы обменяться мнениями по самым горячим вопросам — как международным, так и двусторонним, заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Что касается содержания встречи, то согласованной повестки дня нет, очевидно, что это будет хорошая возможность… еще раз повторяю, в любом случае на полях саммита оба президента будут иметь возможность переговорить неоднократно, если посчитают это необходимым. И, конечно, это будет хорошая возможность, чтобы обменяться мнением по самым горячим вопросам и международным, и двусторонним. Пока не стал бы далее детализировать", — заявил Песков.

"По-прежнему соответствующие службы продолжают согласование точного времени, места и возможного формата встречи, поэтому я не буду пока точно анонсировать. Мы надеемся, что в ближайшее время эти согласования завершатся, и мы сможем вас проинформировать соответствующим образом", — добавил он.

Ранее в четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в пятницу. Отвечая на вопрос об этой дате, не является ли это ошибкой, Песков сказал: "Нет, почему? Обсуждается вариант 10-го числа, да. Но я еще раз повторяю: обсуждается 10-е число, и мы сообщим об этом полностью, когда мы согласуем с американскими партнерами все детали".

"Мы еще не согласовали полностью все детали, когда мы согласуем все детали, мы об этом объявим. Еще раз повторяю: и Путин, и Трамп будут принимать участие в саммите АТЭС, поэтому так или иначе они пересекутся", — сказал Песков.