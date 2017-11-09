МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Россия может принять решение о превращении вещания на своей территории иностранных телеканалов, не придерживающихся принципа "должной непредвзятости" в своей работе, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"В частности, речь идёт о телеканале "Свободы" ("Настоящее время" – ред.) с вещанием на русском языке со штаб-квартирой в Праге. Необходимо изучить, придерживается ли он принципа должной непредвзятости? Если нет, то мы можем принять меры, исключающие вещание таких ресурсов на территории России", — сказал сенатор на заседании комиссии.

В октябре о получении предупреждения Минюста РФ о возможном статусе иностранного агента заявил телеканал "Настоящее время". По данным телеканала, аналогичные письма получили "Idel.Реалии" и "Радио Свобода" — другие редакции, работающие в рамках американской вещательной корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода.