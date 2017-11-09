Захарова: сбор США биопроб заставляет Россию усиливать меры безопасности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 2 ноября 2017

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 2 ноября 2017

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Деятельность Пентагона по сбору биоматериалов россиян заставляет РФ усиливать меры по обеспечению биологической безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Отсутствие транспарентности в медико-биологической деятельности американского военного ведомства, его пристальное внимание в данной связи к России и сопредельным государствам ставит вопрос о необходимости усиления мер по обеспечению биологической безопасности", — заявила Захарова на брифинге.

Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк Москва обеспокоена исследованиями США с биоматериалом, заявила Захарова Позднее представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни заявил, что Пентагон собирает биоматериал для изучения опорно-двигательного аппарата и что выбор россиян для этих целей не был преднамеренным.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал объяснения Пентагона по поводу сбора биоматериалов россиян надуманными и сомнительными. Он подчеркнул, что в любом случае при взятии биопроб требуется согласие государства, на территории которого ведется такая деятельность.