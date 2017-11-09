ЛДПР проводит митинг в Москве в поддержку независимости Каталонии

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Митинг ЛДПР в поддержку независимости Каталонии проходит в четверг у генерального консульства Испании в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Жириновский, как напоминает пресс-служба партии, считает, что ЕС применяет двойные стандарты — с одной стороны, европейские политики отказываются признавать референдумы — высшую форму волеизъявления граждан — в Крыму или Каталонии, а с другой – признают независимость Косово — фактически захваченную сербскую территорию, где не проводилось никакого референдума о независимости, а лишь было принято постановление местного парламента.
По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Официальная позиция Москвы заключается в том, что ситуация с референдумом в Каталонии является внутренним делом Испании.