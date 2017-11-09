Депутат ЕР предрекла США будущее "как в СССР", где запрещали свободу слова

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Стремление США запретить "российский государственный видеоконтент" напоминает действия СССР по лишению своего народа права на альтернативное мнение, конец такой политики известен, заявила член международного комитета Госдумы Елена Панина (ЕР).

Сенат США в согласованном проекте об оборонном бюджете на 2018 год предлагает запретить возможность обязательств для американских дистрибьюторов по включению в свои сети "российского государственного видеоконтента". Проект предложен на фоне давления на российские СМИ в США.

"Как когда-то СССР, власти США лишают свой народ права на альтернативную точку зрения. Однако это будет иметь обратный эффект: как мы помним, запрет на другую точку зрения в СССР привел к тому, что люди по ночам слушали "Голос Америки" и другие радиостанции в обход "глушилок" и запретов. Так и сейчас не удастся скрыть от американского народа правды. Конец такой политики известен", — сказала Панина РИА Новости.