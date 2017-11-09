В Совфеде пригрозили США запретить CNN в ответ на ущемление российских СМИ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия может законодательно запретить включать телеканал CNN в пакеты коммерческого и кабельного телевидения, если в США будет принят закон о запрете дистрибьюторам включать в свои сети российский государственный видеоконтент, заявил РИА Новости сенатор, член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов.

Сенат США в согласованном проекте об оборонном бюджете на 2018 год предлагает запретить возможность обязательств для американских дистрибьюторов по включению в свои сети "российского государственного видеоконтента". Проект предложен на фоне давления на российские СМИ в США.

Авторы законопроекта, очевидно, планируют запретить какие-либо контрактные коммерческие обязательства, предполагающие включение российских телеканалов в пакеты.

"Если закон будет принят, Россия примет меры, зеркально отражающие действия американского Конгресса. CNN сразу окажется в России в информационном вакууме и изоляции, будет введен законодательный запрет на включение CNN в любые трансляции, в том числе в пакетах кабельного телевидения", — заявил Морозов.