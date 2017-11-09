Собчак поддержала санкции США против России

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, заявила, что поддерживает антироссийские санкции со стороны США, но считает, что российский народ не должен страдать из-за них.

"Я думаю, что России ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым – украинский", — сказала она в интервью телеканалу CNN.

При этом, по ее словам, США должны разделять в своей санкционной политике власти РФ и обычных граждан. "Это правильно, я поддерживаю эти санкции (санкции США против РФ — ред.). Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним, так как почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают", — считает Собчак.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах, она позиционирует себя как кандидата "против всех".