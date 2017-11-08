Путин посетит Форум сотрудничества России и Казахстана в Челябинске

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 ноября примет участие в XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске, в ходе которого планируется подписание ряда документов, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в форуме примут участие также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, руководители ключевых министерств и ведомств, главы ряда субъектов РФ и областей Казахстана, представители крупного бизнеса двух стран. Темой Форума стало "Развитие человеческого капитала". Сообщается, что перед пленарным заседанием форума Путин и Назарбаев проведут встречу, в ходе которой обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Программой Форума предусмотрены: выставка "Развитие человеческого капитала", заседание Российско-Казахстанского Делового совета, форум ректоров вузов России и Казахстана, некоторые другие мероприятия.

"Планируется подписание ряда межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов. В частности, главы двух стран подпишут Совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между РФ и Республикой Казахстан (22 октября 1992 года)", — говорится в сообщении.

Межрегиональные форумы России и Казахстана проводятся ежегодно, начиная с 2003 года — поочередно в регионах двух государств. Предыдущий форум состоялся в Астане в октябре 2016 года.

Кроме того, 9 ноября Путин также посетит новую площадку ООО "Челябинский компрессорный завод", производство на которой было запущено в январе 2017 года. Продукция завода позволит снизить экспортную зависимость отечественных предприятий.