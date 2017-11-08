Путин обсудил с Совбезом свое участие в саммите АТЭС

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы внутрироссийской повестки дня, а также подготовку к международным контактам во время участия главы государства в работе саммита АТЭС во Вьетнаме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Участники совещания обсудили текущие вопросы социально-экономической повестки дня", — сказал он. "Состоялось также обсуждение в рамках подготовки к участию президента в саммите АТЭС во Вьетнаме и к его двусторонним контактам, запланированным на полях саммита", — добавил Песков.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры обороны Сергей Шойгу и внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.