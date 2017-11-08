Москва готова к обстоятельной встрече Путина и Трампа, заявил Ушаков

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Отношения РФ и США переживают кризис, Москва готова к отдельной обстоятельной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, к обсуждению двусторонних отношений, международных проблем, включая Сирию и КНДР, заявил советник президента РФ Юрий Ушаков.

"Наши президенты (РФ и США) будут участвовать в одном мероприятии (саммит АТЭС — ред.), будут находится в одном зале. Вполне логично, что они друг с другом встретятся, будут обсуждать те или иные вопросы. Мы также готовы к проведению отдельной обстоятельной двусторонней встречи", — сказал он журналистам.

По словам Ушакова, "о возможности такого контакта неоднократно говорил сам Трамп".

"Главное, что есть, что обсуждать, здесь основная международная проблематика, начиная от Сирии и кончая КНДР. Очень много проблем в двустороннем контексте. Двусторонние отношения находятся в провале, в кризисном положении”, — сказал советник президента РФ.

Он отметил, что даты встречи Путина и Трампа на полях АТЭС пока нет. "Пока временные параметры такой отдельной встречи не согласованы, но возможности ее просматриваются", — сказал Ушаков.

25-й саммит форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) состоится в Дананге (Вьетнам) 10-11 ноября. Во встрече примут участие главы государств и правительств России, Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Республики Корея, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, а также глава исполнительной власти Специального административного района Гонконг КНР и представитель руководителя Китайского Тайбэя (Тайваня).