МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Кремле считают вопрос о разрыве дипломатических отношений Москвы и Киева суверенным делом Украины. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Если Киев пойдет на этот шаг, то пострадают интересы украинцев и россиян, добавил он.

"На Украине в последние годы принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Наверное, если такое решение будет принято на этот раз, то это дополнительно усложнит ситуацию", — сказал Песков журналистам.

Пескова также спросили о том, кто в случае принятия Киевом такого решения мог бы стать международным посредником между Россией и Украиной. "Гипотетические рассуждения вряд ли уместны", — ответил он.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что депутат Верховной рады Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, которая подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений двух стран.

По словам источников издания, большинство парламентариев поддержат документ. Его рассмотрят 16 ноября во втором чтении. В случае принятия закона представлять интересы Украины в России, скорее всего, будут Белоруссия или Швейцария.

По мнению Винника, Киев должен зафиксировать разрыв отношений с Москвой на законодательном уровне, ведь фактически они уже разорваны. Кроме того, Россия в законе о реинтеграции будет названа страной-агрессором.