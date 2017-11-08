В МИД назвали одну из основных тем встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Тема урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова будет одной из главных на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Ранее глава МИД Сергей Лавров говорил, что Путин готов встретиться с Трампом на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, который пройдет 10-11 ноября.
До этого президент США назвал возможные переговоры с российским лидером важными. По его словам, Москва может помочь усилить давление на Пхеньян. Помимо этого, он намеревается обсудить с Путиным мирное урегулирование на Украине.
В Кремле отмечали, что если встреча все-таки состоится, политики почти наверняка обсудят ситуацию вокруг Северной Кореи.