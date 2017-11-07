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Политика

Зампред ЦК КПРФ: говорить об официальном выдвижении Зюганова пока рано

21:5507.11.2017
(обновлено: 21:56 07.11.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии открытия Международного форума левых сил. 6 ноября 2017Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии открытия Международного форума левых сил. 6 ноября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пока не назначены выборы президента РФ, преждевременно говорить об официальном выдвижении лидера КПРФ Геннадия Зюганова, заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

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© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Он отметил, что окончательное решение будет принято на съезде партии, который состоится 23 декабря.

"Среди тех кандидатур, которые называются нашими региональными отделениями, нашими союзниками, сторонниками — а у нас только в штаб протестных действий входит более 100 организаций — конечно, главная кандидатура — это кандидатура председателя партии. На вопрос журналиста Геннадий Андреевич сказал, что как лидер движения он готов (идти на выборы – ред.), но окончательное решение будет принимать съезд", — сказал РИА Новости Афонин, отметив, что съезд КПРФ состоится 23 декабря.

Он добавил, что "никто сегодня не может говорить о том, что официально выдвинута кандидатура Зюганова, потому что (во-первых) нет еще процедуры выдвижения, учитывая, что не объявлены выборы, во-вторых, окончательное решение будет принимать съезд".

Вместе с тем, по словам коммуниста, большинство региональных организаций считают, что партию на "непростые, очень напряженные" выборы президента РФ в 2018 году должен повести именно Зюганов.

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