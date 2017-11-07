МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пока не назначены выборы президента РФ, преждевременно говорить об официальном выдвижении лидера КПРФ Геннадия Зюганова, заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Он отметил, что окончательное решение будет принято на съезде партии, который состоится 23 декабря.

"Среди тех кандидатур, которые называются нашими региональными отделениями, нашими союзниками, сторонниками — а у нас только в штаб протестных действий входит более 100 организаций — конечно, главная кандидатура — это кандидатура председателя партии. На вопрос журналиста Геннадий Андреевич сказал, что как лидер движения он готов (идти на выборы – ред.), но окончательное решение будет принимать съезд", — сказал РИА Новости Афонин, отметив, что съезд КПРФ состоится 23 декабря.

Он добавил, что "никто сегодня не может говорить о том, что официально выдвинута кандидатура Зюганова, потому что (во-первых) нет еще процедуры выдвижения, учитывая, что не объявлены выборы, во-вторых, окончательное решение будет принимать съезд".

Вместе с тем, по словам коммуниста, большинство региональных организаций считают, что партию на "непростые, очень напряженные" выборы президента РФ в 2018 году должен повести именно Зюганов.