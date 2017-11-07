Политические прогулки по Ялте: на полуострове завершился Форум друзей Крыма

ЯЛТА, 7 ноя — РИА Новости. Некоторые из иностранных политиков, принявших участие в Форуме друзей Крыма, открыли для себя Ялту впервые, а другие любовались ее красотами уже десятки раз. Министр просвещения Сирии Хазван Аль-Вазз приехал сюда 25 лет спустя и кинул в море монету на счастье, чтобы вернуться через год на следующий Форум друзей Крыма.

Спустя 25 лет

В Ялте 6-7 ноября проходила международная конференция "Россия, Крым и современные международные отношения. Форум друзей Крыма". В ней приняли участие делегации более чем из 30 стран. Второй день форума отвели на неформальное общение и прогулки по историческим местам города-курорта. Погода не подвела — на хмуром в ноябре ялтинском небе расползлись тучи, и выглянуло солнце.

Аль-Вазз рассказал РИА Новости, что приехал в Ялту второй раз в жизни. Впервые он здесь побывал в 1992 году с женой, уроженкой Харькова. Тогда Аль-Вазз закончил аспирантуру в Харьковском политехническом университете. Они 10 дней провели в Ялте, снимали комнату у местных жителей.

"У нас есть традиция кидать в море монеты, чтобы вернуться. И вот мы вернулись сюда спустя 25 лет. И, даст Бог, мы приедем сюда на следующий год", — сказал Аль-Вазз, прогуливаясь с женой по ялтинской набережной.

Во время разговора он посетовал, что путешествие осложняется длиной поездки: добраться в Крым можно только через Москву. "Это длинная дорога – через Москву. Будет больше расходов. Человек 10 раз подумает, пока примет решение о поездке в Ялту", — считает министр.

Он провел параллель между жителями Крыма и Сирии, отметив, что тем и другим сейчас приходится непросто из-за разного рода блокад, а также призвал Россию и другие страны БРИКС, а также Сирию и Иран объединиться в противостоянии США в вопросах Крыма и Ближнего Востока.

"Мое предложение: все страны должны объединиться – Россия, Иран, Сирия, страны БРИКС — и собрать всех вместе и противостоять США, которые мешают народам Крыма и народам на Ближнем Востоке. Поэтому когда объединятся эти страны, их слова (услышат — ред.), и они смогут жить нормально", — сказал Аль-Вазз.

© РИА Новости / Марина Луковцева Участники Форума друзей Крыма на набережной Ялты. 7 ноября 2017 © РИА Новости / Марина Луковцева Участники Форума друзей Крыма на набережной Ялты. 7 ноября 2017

Двух зайцев одним выстрелом

Китайская делегация, самая многочисленная среди участников Форума друзей Крыма, осматривала достопримечательности по своей программе. Среди пунктов посещения, конечно же, памятник Владимиру Ленину и общее фото с огромной растяжкой, на которой на китайском и русском надпись: "Дружественная делегация, посвященная 100-летнему юбилею Октябрьской революции (1917-2017)"

Возглавляющий делегацию Китая чиновник Гэ Чжили в Ялте не впервые — он бывал здесь десятки раз, в том числе и в качестве международного наблюдателя на референдуме в марте 2014 года. По его словам, в эту поездку ему удалось "одним выстрелом убить двух зайцев" – побывать на Форуме друзей Крыма и возглавить дружественную делегацию к 100-летию революции.

"Наша делегация – это народная дипломатия. Если через народную дипломатию объединялись бы народы, это было бы хорошо, особенно для Крыма. Здесь стоит проблема санкций. Глубокое общение между народами объединяет. Наши туристы любят путешествовать по всему миру. И как тут без Крыма?! Мы хотели бы чаще пробовать ваше местное вино "Массандра". В будущем наших туристов будет больше и больше, и наше сотрудничество в экономике будет больше, в том числе инвестиции, торговля", – сказал Чжили, уточнив, что санкции не пугают китайских инвесторов.

"Мы против санкций США и Запада, поэтому мы здесь. На мой взгляд, лучше сесть за стол переговоров, а не вводить санкции. Политики – это другой вопрос, а мы должны между народами больше и больше беседовать и помогать друг другу. И мы приглашаем крымчан, приехать в Китай и посмотреть на нашу страну", — призвал Чжили.

© РИА Новости / Марина Луковцева Участники Форума друзей Крыма на набережной Ялты. 7 ноября 2017 © РИА Новости / Марина Луковцева Участники Форума друзей Крыма на набережной Ялты. 7 ноября 2017

Как на любой европейской набережной

По мере продвижения по набережной Ялты гости форума фотографировали и фотографировались. Их интересовала каждая деталь. Один из представителей индийской делегации делал детальные снимки особенно впечатливших его достопримечательностей, включая фонари на набережной. Он дружественно поприветствовал крымского паренька в наряде барсука и с удовольствием позировал для зевак в обнимку с ним.

Красоты Ялты и расслабленная обстановка располагали к дружескому общению. Немецкий политик Андреас Маурер созывал всех на общие фото и не забывал пригласить крымчан.

"Если просто посмотреть на людей, то они здесь сидят в кафе, спокойно пьют кофе, гуляют с детьми – идет нормальная жизнь. Тут не надо ничего ни приукрашать, ни убавлять. Я хотел бы, чтобы это увидели политики и простые люди в Европе", — отметил Маурер, улыбаясь.

Однако тут же кивнул в сторону магазинов и вновь вернулся к проблемам. "Для нас необъясним такой момент: мы идем по набережной, и я хочу что-то купить, но я не могу использовать свою кредитную карту. Вот эти ограничения ничем не обоснованы. Думаю, что процесс народной дипломатии, форума (друзей Крыма — ред.) приведет к пониманию, что это (санкции — ред.) надо отменить, потому что эти барьеры не нужны никому ни в Европе, ни в России. Поэтому в этом смысле мы будем дальше работать", — пообещал политик.

Сдержанные и неторопливые японцы наслаждались красотой моря и немного отстали от основной процессии.

"Очень красивые, конечно, пейзажи. Это курорт мирового уровня", — отметил экс-замминистра финансов Японии Коки Кобаяси, пожелав России как можно скорее наладить отношения с Украиной.

По его мнению, в целом народ Ялты выглядит вполне довольным жизнью.

Национальный секретарь комитета конгресса Индии Далбир Сингх всматривался в лица прохожих и недоумевал, в чем виноваты простые жители Крыма.

"Почему простые люди должны чувствовать себя в напряжении только потому, что кто-то считает Крым спорной территорией? Они не сделали ничего плохого. Из-за экономической блокады продолжаются страдания. Чья это игра? Кто от нее страдает? Не публичные игроки, не глобальные, это будет обычный человек, который живет здесь, если он не получит необходимых благ. По крайней мере, санкции должны быть смягчены, и территориальную блокаду следует снять. Всегда есть возможность прибегнуть к переговорам", — сказал Сингх.

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