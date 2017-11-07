Глава Севастополя пригрозил Украине изоляцией

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Севастополя Дмитрий Овсянников считает, что Украину ждет полная изоляция, если ее власти продолжат политику давления на друзей России и Крымского полуострова.
"Факт любого давления на друзей может вызвать только отрицательную оценку. Вместе с тем практика показывает, что в современном мире ни одна страна не может существовать в рамках закрытых границ. Сегодня Украина захлопнула свои двери перед мэром греческого города, завтра — перед кем-либо еще, а что послезавтра – полная изоляция?" — сказал РИА Новости Овсянников.
По его словам, Севастополь и вся Россия открыты для гостей и партнеров. "Убежден, что пройдет еще несколько лет, и жизнь покажет несостоятельность попыток какого-либо давления на друзей нашей страны и нашего города", — подчеркнул губернатор.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".