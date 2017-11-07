ЛДПР проведет митинг в поддержку независимости Каталонии

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. ЛДПР в четверг проведет митинг в поддержку независимости Каталонии у посольства Испании в Москве, сообщили в пресс-службе партии.

"В четверг 9 ноября возле посольства Испании в Москве состоится митинг ЛДПР в поддержку независимости Каталонии. Участие в акции примет лично лидер партии Владимир Жириновский", — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Как отмечается в сообщении, Жириновский неоднократно говорил о двойных стандартах в Евросоюзе.

"С одной стороны, политики ЕС отказываются признавать референдумы – высшую форму волеизъявления граждан – в Крыму или Каталонии, которые никогда не принадлежали соответственно Испании или Украине. При этом Европейский Союз признал независимость Косово – фактически захваченной сербской территории, где не проводилось никакого референдума о независимости, а лишь было принято постановление местного парламента", — говорится в сообщении.