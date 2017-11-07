Путин и Трамп смогут встретиться на саммите АТЭС, заявил Песков

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС будут иметь возможность переговорить по наиболее острым вопросам, в том числе – обсудить ситуацию вокруг КНДР, детали встречи еще прорабатываются, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее Песков говорил, что возможная встреча лидеров двух стран на саммите АТЭС во Вьетнаме согласовывается. Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что можно с большой долей уверенности предположить, что Путин и Трамп обсудят ситуацию вокруг КНДР в ходе встречи, если она будет согласована.

"Детали возможной встречи по-прежнему в проработке. В любом случае, оба президента будут находиться в Дананге, и возможность переговорить так или иначе у них будет. Очевидно также, что они обменяются мнениями по наиболее острым вопросам, к какому относится ситуация на Корейском полуострове", — ответил Песков на просьбу прокомментировать вероятность встречи глав государств во Вьетнаме.

Песков, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с заявлением Трампа о том, что действия США способствуют улучшению ситуации с КНДР, где есть "подвижки", отметил, что не стоит давать оценку этому заявлению до встречи президентов.

"Сейчас я не стал бы давать оценку ситуации, давайте дождемся контактов наших глав государств", — сказал он.

В интервью телеканалу Fox News Трамп ранее подчеркнул, что считает возможные переговоры с российским лидером важными. В первую очередь, потому что, по его словам, Москва может помочь усилить давление на Пхеньян. Кроме того, он намеревается обсудить с Путиным мирное урегулирование на Украине.