США не удастся втянуть Россию в гонку вооружений, заявили в Совфеде

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. США не удастся втянуть Россию в гонку вооружений, вооруженные силы РФ развиваются по своей программе, их состояние было наглядно продемонстрировано в Сирии, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Президент США Дональд Трамп обратился в американский конгресс с просьбой увеличить расходы оборонного бюджета США в 2018 году для защиты от действий КНДР и реализации стратегии в Азии. По мнению Трампа, на эти цели потребуется более 5 миллиардов долларов.

"То, что Трамп будет вооружаться, в этом сомнений не было. Еще в ходе избирательной кампании президент говорил о том, что США подотстали в области вооружения, тем более стратегического назначения", — сказал сенатор.

По словам Джабарова, российские ВС развиваются по своей программе, приоритеты в этой сфере были обозначены президентом РФ. "Мы модернизируем свои вооруженные силы, их нынешнее состояние было наглядно продемонстрировано в Сирии", — подчеркнул политик.

"Гонки вооружений, к которой нас пытаются подтолкнуть, не будет", — отметил парламентарий.

Он посетовал, что американцы попытаются сохранить свое военное доминирование в мире.