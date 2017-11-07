В Крыму поддержали идею отменить указ 1954 года о передаче региона Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов поддержал идею отменить указ президиума Верховного совета СССР, по которому регион передали Украинской ССР.
"Идея имеет права на жизнь, и, наверное, это стоит принять для морального удовлетворения, но для западных стран это не будет являться основанием прекратить свои политические игры и риторику вокруг Крыма", — сказал РИА Новости Ильясов.
Он подчеркнул, что Россия не должна кому-то доказывать, что Крым — ее часть. "Это реалии, которые не подлежат обсуждению", — добавил вице-спикер.
По словам Ильясова, необходимо сконцентрировать усилия на преодолении санкций, наложенных западными странами против полуострова.
Указ часто называют личной инициативой первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. После распада СССР регион остался в составе Украины. Несколько раз на полуострове предпринимались попытки провести референдум о независимости, однако Киев объявлял эти инициативы неконституционными.
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