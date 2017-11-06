Российский полуостров: Форум друзей Крыма подвел первые итоги

ЯЛТА, 6 ноя – РИА Новости. Участники Форума друзей Крыма обсудили множество идей, как достичь мирового признания статуса Крыма как части России: от активизации работы народной дипломатии до отмены актов 1954 года, по которым Крым отошел в состав Украинской ССР.

В Ялте проходит международная конференция "Россия, Крым и современные международные отношения. Форум друзей Крыма". В ней принимают участие делегации более чем из 30 стран. В рамках форума учреждена Ассоциация друзей Крыма и принято воззвание-декларация о необходимости восстановления нормальных отношений между Республикой Крым и странами мира.

Попытки киевских властей помешать проведению Форума друзей Крыма провалились, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. "Все их попытки (помешать проведению форума) провалилась. Они оказались безрезультатными, потому что практически все, кого мы приглашали, приехали", — сказал Мурадов.

Ранее Мурадов сообщал, что украинские власти еще месяц-полтора назад начали пытаться помешать проведению форума, добиваясь запрета посещения полуострова иностранными делегациями через их министерства иностранных дел.

"По сути, мы формируем сегодня международную площадку народной дипломатии. Это позволит нам объединить усилия политиков, бизнесменов, общественных деятелей, представителей средств массовой информации, направленных на международное признание Крыма как неотъемлемой части РФ", — заявил глава республики Сергей Аксенов.

Крым = Россия

При этом, по его словам, работа форума имеет вполне конкретное содержание — развитие международных экономических связей республики. Аксенов отметил, что Форум друзей Крыма станет регулярным мероприятием и будет проходить в рамках Ялтинского международного экономического форума.

Тему международного признания Крыма обсудили на форуме одной из первых. Полуостров был присоединен к России, чтобы избежать кровопролития, и должен оставаться в ее составе, заявил один из участников форума, израильский политолог Авигдор Эскин.

"С точки зрения международного закона мы знаем пример Косова. Косово, сказали нам, это исключение из правил. Почему? Нам говорят, что там пролилась кровь. Хочу задать всем юристам здесь вопрос: если этот довод весом, то почему менее весом довод, что Крым присоединился к России, чтобы предотвратить кровопролитие? Крым должен остаться в составе России", — сказал политолог.

Он также отметил основополагающую роль русского языка на территории Крыма, который служит универсальным инструментом общения для всех народов, проживающих на территории полуострова.

Между тем, споры о статусе Крыма одномоментно помогло бы прекратить волевое решение. Депутат Госдумы Константин Затулин предлагает отменить акты 1954 года, по которым Крым был передан в состав УССР.

"Я не буду повторять историю 1954 года (Крым был передан в состав Украинской ССР), но я считаю, что мы должны обязательно в Государственной думе и Совете Федерации — такая инициатива уже однажды звучала — законодательная власть в стране, которая является продолжателем и преемником Советского Союза, должна принять решение об отмене этих позорных актов 1954 года, потому что мы устали слышать, что в 2014 году мы забрали чью-то землю, забрали чье-то море и лишили Украину ее "дорогого", что является неправдой, исторической и фактической", — сказал Затулин, выступая на пленарном заседании форума.

Его французский коллега считает случайностью нахождение Крыма в составе Украины. "Все друзья Крыма считают, что Крым законно провел референдум. Большой процент людей высказались за то, чтобы Крым находился в составе России, именно за то, чтобы Крым находился там, где он и должен был находиться. А не за то, что произошло с ним случайно, когда он на короткое время, по воле Хрущева, оказался в составе Украины", — сказал депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани, подчеркнув, что выступает за снятие санкций против России и Крыма.

Оспорить в международных инстанциях

"Я отношу себя к друзьям Крыма, отношу себя к политическим силам Японии, которые во что бы то ни стало поддерживают референдум крымского народа о присоединении к России", — сказал лидер японской партии "Иссуй-Кай" Мицухиро Кимура.

"Прежде всего, я настроен на то, чтобы донести до японского народа знание о той ситуации, которая складывается в Крыму. Я приложу все усилия, чтобы японский народ знал правду. Я также намерен донести до понимания японского правительства и японских властей, что выражение воли народов Крыма было совершенно добровольным и является абсолютно законным. Соответственно, незаконными являются все те препятствия, которые чинятся народу Крыма, включая недопустимые международные санкции в отношении воссоединения Крыма и России", — добавил он.

Юристы планируют оспорить санкции против Крыма в международных инстанциях, заявил руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов.

"Мы должны переходить в наступательную позицию, в том числе и на юридическом фронте. Мы должны отвечать на вызов времени и защищать права крымчан на международном уровне, бороться с санкциями как на уровне международных инстанций, так и на уровне народной дипломатии… Мы планируем развернуть юридическую работу в оспаривании санкций и в Европейском суде справедливости в Люксембурге, и в Европейском суде по правам человека", — сказал Молохов на конференции.

По его словам, санкционный режим нелегитимный, так как введен в обход Совета безопасности ООН.

"Мы приглашаем к сотрудничеству юристов-международников. Двери нашей рабочей группы открыты", — подчеркнул Молохов.

Болгарский депутат, выступая на форуме, призвал туротрасль в странах Евросоюза помочь крымчанам преодолеть запрет на выезд в страны ЕС. "Мы услышали много высказываний, что "мы с Крымом", но хотелось бы услышать предложения, какой вклад может сделать каждая из стран, чтобы упала блокада Крыма. Сейчас крымчане не могут передвигаться свободно", — сообщил руководитель административного аппарата болгарской партии "Атака" Христо Маринов.

"Давайте, болгары, французы, чехи, греки, которых я вижу здесь, сделаем так, чтобы наши туристические объединения обратились в свои министерства иностранных дел, чтобы крымчане, как носители российских паспортов, тоже имели право посещать наши страны. Потому что я думаю, что эта блокада не будет снята, пока она не затронет экономические интересы туризма этих стран", — сказал Маринов.

В свою очередь глава Крыма сообщил о существовании возможностей для бизнеса работать в республике в обход санкций, не афишируя своего присутствия в регионе.

"Дальновидные представители зарубежного бизнеса выбирают взаимовыгодное сотрудничество вместо идеологических химер. И уже сегодня ищут пути налаживания такого сотрудничества. Тем более, что есть возможности работать на полуострове в обход санкций, не афишируя своего присутствия в регионе", — сказал Аксенов.

Создание блокчейн-площадки в Крыму позволило бы иностранным инвесторам вкладывать средства в проекты в Крыму, считает почетный консул РФ в Швейцарии Карл Экштайн. "Сегодня у нас есть великолепная экономика — криптовалюта через блокчейн (система обработки и хранения данных — ред.). Сделайте такую блокчейн-площадку, которая позволит инвестировать, и чтобы никто не знал, кто инвестирует. Эти инвестиции были бы абсолютно непрозрачны (анонимны) через блокчейн. Думаю, если бы Крым сделал такой блокчейн-проект, все были бы очень рады и с успехом принимали участие", — сказал Экштайн выступая на форуме.

Ассоциация друзей

После пленарного заседания форума в Ливадийском дворце Ялты участники, в том числе свыше 90 иностранных гостей, учредили неформальное общественное объединение — международную ассоциацию "Друзей Крыма". Среди основных целей ассоциации — содействие признанию легитимности крымского референдума 2014 года и права народа Крыма определять свою судьбу, доведение до международного сообщества объективной информации о жизни на полуострове и обоснованности исторического выбора крымчан.

Участники ассоциации считают необходимым вывести крымскую тему из политической повестки международных отношений, не допустить ее использования для попыток устроить конфронтацию во взаимоотношениях между странами и народами.

Президент России Владимир Путин считает, что учреждение Международной ассоциации друзей Крыма в полной мере отражает позитивные сдвиги в мировом общественном мнении, об этом говорится в приветствии к участникам и гостям форума, опубликованном на сайте Кремля.

"Сегодня всё больше людей осознают недопустимость применения практики двойных стандартов, выступают за развитие конструктивного диалога между всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения. В этой связи считаю важным учреждение Международной ассоциации друзей Крыма. Создание подобной структуры в полной мере отражает позитивные сдвиги в мировом общественном мнении", — говорится в приветствии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что создание Международной ассоциации друзей Крыма поможет наладить взаимодействие региона с зарубежными партнерами.

"Убежден, что итоги конференции, включая создание международной Ассоциации друзей Крыма, внесут вклад в раскрытие инвестиционного потенциала взаимодействия региона с иностранными партнерами. МИД России будет и впредь оказывать этому всемерное содействие", — говорится в приветствии Лаврова, зачитанном на форуме.

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