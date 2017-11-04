Песков назвал тему возможной встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Можно с большой долей уверенности предположить, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят ситуацию вокруг КНДР в ходе встречи, если она будет согласована, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"С большой долей уверенности можно предположить", — ответил он на вопрос, обсудят ли Путин и Трамп северокорейскую проблематику в ходе встречи, если она состоится.

Ранее Песков говорил, что возможная встреча лидеров двух стран на саммите АТЭС во Вьетнаме согласовывается.