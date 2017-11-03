Слуцкий назвал обоснованным шагом ответные санкции в отношении Канады

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий (ЛДПР) назвал абсолютно верным и обоснованным шагом ответные санкции России в отношении граждан Канады.
"Что касается в данном случае симметричных мер, ответных санкций (РФ), это, безусловно, оправданный, обоснованный, абсолютно верный шаг… Это (санкции Канады) архаизм, это не соответствует здравому смыслу и, по большому счету, нормам международного права… Мы будем действовать адекватно, мы будем действовать симметрично. Так что еще раз могу сказать, что это абсолютно обоснованный шаг", — сказал Слуцкий РИА Новости.
В пятницу МИД Канады в связи с принятым аналогом "закона Магнитского" ввел санкции против 30 граждан России. Все вошедшие в канадский список лица упоминались в различных редакциях "акта Магнитского" США. В списке фигурируют, в частности, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, предприниматель Дмитрий Клюев. Отмечается, что все активы людей, оказавшихся в списке, будут заморожены, кроме того, им будет запрещен въезд на территорию Канады.