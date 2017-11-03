МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россия зеркально ответила на санкционный список Канады, приняв решение закрыть въезд в РФ десяткам канадцев, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее МИД Канады в связи с принятым аналогом "закона Магнитского" ввел санкции против 30 граждан России. Все вошедшие в канадский список лица упоминались в различных редакциях "акта Магнитского" США. В списке фигурируют, в частности, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, предприниматель Дмитрий Клюев. Отмечается, что все активы людей, оказавшихся в списке, будут заморожены, кроме того, им будет запрещен въезд на территорию Канады.

"Приходится действовать зеркально. Исходя из принципа взаимности, принято решение закрыть въезд в Российскую Федерацию целому ряду канадских деятелей", — говорится в сообщении.

В комментарии МИД РФ отмечается, что список канадских лиц, которым запрещен въезд в РФ, "длинный, в нем десятки фамилий".

"Речь идет о тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений", — подчеркивается в сообщении.

Канадский "закон Магнитского", который предусматривает санкции против иностранных чиновников, заподозренных в коррупции и нарушении прав человека, вступил в силу 19 октября. Замглавы МИД России Сергей Рябков в конце октября завил, что Россия считает неприемлемым принятый в Канаде аналог "закона Магнитского", он значительно осложняет отношения Москвы и Оттавы.

"Акт Магнитского" был принят в 2012 году в США. Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в РФ.