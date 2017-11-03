СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости, Максим Грознов. Украина остается главным плацдармом совершения диверсий и "раскачивания" экономической и общественной жизни в Крыму, считает политолог, глава экспертного совета при главе республики Крым Сергей Михеев.

В среду и утром в четверг в Крыму были повреждены две линии газопровода среднего давления на южном берегу Крыма. Кроме того, произошло обрушение опоры ЛЭП. Без газоснабжения на сутки осталось несколько тысяч абонентов. Следственный отдел УФСБ Крыма возбудил три уголовных дела по факту повреждений газопроводов и ЛЭП в районе Алушты, квалифицировав их как диверсии.

"Крымский консенсус очень многих раздражает – всех недругов за пределами и внутри страны. Несомненно будут прилагаться усилия, особенно в преддверии президентских выборов дестабилизировать ситуацию в Крыму и убедить россиян в Крыму и на материке, что тогда (в 2014 году — ред.) был сделан неправильный выбор. Главным плацдармом в этом была, есть и остается Украина, а Крым находится под особым прицелом", – сказал Михеев в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Политолог отметил, что деструктивная работа со стороны властей Украины ведется активно, в том числе с помощью диверсий и информационных атак.

"Информационная атака на Крым ведется активно, в первую очередь с использованием украинских СМИ. На Украине обосновался пул сайтов, журналистов, псевдоэкспертов, которые ежедневно бомбят Крым всякой ложной информацией, в том числе и использованием людей внутри Крыма. Несомненно там (на полуострове — ред.) осталась и работает украинская агентура, а также остатки исламистских организаций, которые там обосновались под крышей незаконного сейчас меджлиса ранее", – полагает эксперт.

По его словам, основная задача сейчас — найти тех, кто осуществил диверсии и установить заказчиков, чем занимаются силовые органы в Крыму. По мнению Михеева, заказчики диверсий, с большой степенью вероятности, находятся на территории Украины.

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