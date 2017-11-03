МИД России объявил о прекращении действия соглашения с Украиной по СМИ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел России объявило о прекращении с 21 октября действия соглашения с Украиной о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания, соответствующее сообщение МИД РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

"Двадцать первого октября 2017 года прекращено действие Соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания, подписанного в Москве 23 октября 2000 года", — говорится в сообщении.