Эксперт сомневается в результативности возможной встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трамп, в условиях продолжающегося в этой стране расследования о якобы вмешательстве РФ в американские выборы, вряд ли приведет к конкретным результатам по международным вопросам: даже если лидеры договорятся, эти договоренности будет сложно воплотить в жизнь, сказал РИА Новости профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ, эксперт РСМД Владимир Батюк.

Трамп ранее заявил, что, вероятно, встретится с президентом РФ во Вьетнаме на полях саммита АТЭС. По словам Трампа, встреча с Путиным "очень важна", потому что РФ может помочь США с Северной Кореей и Сирией. Он также выразил надежду обсудить с Путиным ситуацию на Украине.

В Кремле заявили, что любой контакт президентов России и США имеет изначально большое значение для всех международных дел, и не исключили, что встреча Путина и Трампа во Вьетнаме может состояться.

Саммит лидеров АТЭС продет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября.

Сомнительные последствия

"То, что такие заявления делаются, и то, что они отражают, видимо, искренние намерения нынешней американской администрации вести диалог с Москвой, это, с одной стороны, хорошо. Другой вопрос, каковы политические последствия такого рода заявлений и даже встречи, если она последует. Будут ли приняты какие-то практические решения, которые будут способствовать продвижению российско-американского партнерства в укреплении международной безопасности?" — сказал Батюк.

По его словам, сейчас в США сложился "тяжелый и неблагоприятный политический климат, в условиях которого любое российско-американское сотрудничество воспринимается в Америке чуть ли не как измена родине, со всеми вытекающими последствиями для тех людей, которые отваживаются на диалог с Москвой".

"В условиях продолжающегося расследования российского так называемого "вмешательства" в американские выборы, (ситуация) заставляет очень серьезно сомневаться в реальных последствиях встреч Путина и Трампа. Они могут о чем-то договориться, но сразу встанет вопрос — даже если они договорятся о чем-то важном и нужном, а сумеют ли они воплотить в жизнь эти договоренности? Ведь для этого одного согласия двух президентов мало", — сказал Батюк.

Он подчеркнул, что тогда нужно будет подключать бюрократию среднего звена, военную, гражданскую. "И вот тут могут возникнуть серьезные проблемы для тех американцев, которые будут участвовать в таких контактах, потому что их могут обвинить во всех смертных грехах. Это может парализовать любой возможный российско-американский диалог", — заключил эксперт.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Представитель Google также подтвердил, что его компания будет сотрудничать в расследовании.

Наличие "сговора Трампа и Россией" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Сами компании заявляют о некой подозрительной активности перед выборами, но Россию в этой связи, как правило, не упоминают.