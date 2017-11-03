Эксперт сомневается в результативности возможной встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трамп, в условиях продолжающегося в этой стране расследования о якобы вмешательстве РФ в американские выборы, вряд ли приведет к конкретным результатам по международным вопросам: даже если лидеры договорятся, эти договоренности будет сложно воплотить в жизнь, сказал РИА Новости профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ, эксперт РСМД Владимир Батюк.
В Кремле заявили, что любой контакт президентов России и США имеет изначально большое значение для всех международных дел, и не исключили, что встреча Путина и Трампа во Вьетнаме может состояться.
Саммит лидеров АТЭС продет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября.
Сомнительные последствия
"То, что такие заявления делаются, и то, что они отражают, видимо, искренние намерения нынешней американской администрации вести диалог с Москвой, это, с одной стороны, хорошо. Другой вопрос, каковы политические последствия такого рода заявлений и даже встречи, если она последует. Будут ли приняты какие-то практические решения, которые будут способствовать продвижению российско-американского партнерства в укреплении международной безопасности?" — сказал Батюк.
"В условиях продолжающегося расследования российского так называемого "вмешательства" в американские выборы, (ситуация) заставляет очень серьезно сомневаться в реальных последствиях встреч Путина и Трампа. Они могут о чем-то договориться, но сразу встанет вопрос — даже если они договорятся о чем-то важном и нужном, а сумеют ли они воплотить в жизнь эти договоренности? Ведь для этого одного согласия двух президентов мало", — сказал Батюк.
Он подчеркнул, что тогда нужно будет подключать бюрократию среднего звена, военную, гражданскую. "И вот тут могут возникнуть серьезные проблемы для тех американцев, которые будут участвовать в таких контактах, потому что их могут обвинить во всех смертных грехах. Это может парализовать любой возможный российско-американский диалог", — заключил эксперт.
Наличие "сговора Трампа и Россией" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Сами компании заявляют о некой подозрительной активности перед выборами, но Россию в этой связи, как правило, не упоминают.