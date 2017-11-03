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Политика

Эксперт сомневается в результативности возможной встречи Путина и Трампа

14:4703.11.2017
(обновлено: 14:48 03.11.2017)
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoПлакат с изображеними президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Архивное фотоПлакат с изображеними президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трамп, в условиях продолжающегося в этой стране расследования о якобы вмешательстве РФ в американские выборы, вряд ли приведет к конкретным результатам по международным вопросам: даже если лидеры договорятся, эти договоренности будет сложно воплотить в жизнь, сказал РИА Новости профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ, эксперт РСМД Владимир Батюк.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Это очень важно": Трамп хотел бы встретиться с Путиным на саммите АТЭС
Трамп ранее заявил, что, вероятно, встретится с президентом РФ во Вьетнаме на полях саммита АТЭС. По словам Трампа, встреча с Путиным "очень важна", потому что РФ может помочь США с Северной Кореей и Сирией. Он также выразил надежду обсудить с Путиным ситуацию на Украине.

В Кремле заявили, что любой контакт президентов России и США имеет изначально большое значение для всех международных дел, и не исключили, что встреча Путина и Трампа во Вьетнаме может состояться.

Саммит лидеров АТЭС продет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября.

Сомнительные последствия

"То, что такие заявления делаются, и то, что они отражают, видимо, искренние намерения нынешней американской администрации вести диалог с Москвой, это, с одной стороны, хорошо. Другой вопрос, каковы политические последствия такого рода заявлений и даже встречи, если она последует. Будут ли приняты какие-то практические решения, которые будут способствовать продвижению российско-американского партнерства в укреплении международной безопасности?" — сказал Батюк.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай. 19 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин о Трампе: он талантлив и не нуждается в советах
По его словам, сейчас в США сложился "тяжелый и неблагоприятный политический климат, в условиях которого любое российско-американское сотрудничество воспринимается в Америке чуть ли не как измена родине, со всеми вытекающими последствиями для тех людей, которые отваживаются на диалог с Москвой".

"В условиях продолжающегося расследования российского так называемого "вмешательства" в американские выборы, (ситуация) заставляет очень серьезно сомневаться в реальных последствиях встреч Путина и Трампа. Они могут о чем-то договориться, но сразу встанет вопрос — даже если они договорятся о чем-то важном и нужном, а сумеют ли они воплотить в жизнь эти договоренности? Ведь для этого одного согласия двух президентов мало", — сказал Батюк.

Он подчеркнул, что тогда нужно будет подключать бюрократию среднего звена, военную, гражданскую. "И вот тут могут возникнуть серьезные проблемы для тех американцев, которые будут участвовать в таких контактах, потому что их могут обвинить во всех смертных грехах. Это может парализовать любой возможный российско-американский диалог", — заключил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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На фоне Путина политика Трампа выглядит слабо, считают эксперты
Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Представитель Google также подтвердил, что его компания будет сотрудничать в расследовании.

Наличие "сговора Трампа и Россией" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Сами компании заявляют о некой подозрительной активности перед выборами, но Россию в этой связи, как правило, не упоминают.

Синица не в тех руках
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Синица не в тех руках
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