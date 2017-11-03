Более 80% россиян одобряют работу Путина на посту президента, показал опрос

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Более 80% россиян одобряют работу президента РФ Владимира Путина и доверяют ему, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

По данным на конец октября, работу Путина на посту президента положительно оценивают 83% россиян. В начале октября уровень одобрения составлял 82%, а в середине месяца держался на отметке 81%. Негативную оценку работе главы государства дали 10% респондентов, с августа до конца октября этот показатель держался на уровне 11%. Еще 8% опрошенных, как и ранее, затруднились оценить работу главы государства.

О доверии действующему президенту заявили в общей сложности 81% опрошенных: 40% — скорее доверяют, 41% — безусловно доверяют. Недоверие в разной степени высказали 14% граждан: 9% — скорее не доверяют, 5% — безусловно не доверяют.

Как показал опрос, 39% россиян оценивают как хорошую работу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, не одобряют работу главы правительства 40% граждан. О доверии премьеру заявили 38% респондентов (29% — скорее доверяют, 9% — безусловно доверяют), о недоверии — 50% (по 25% — скорее не доверяют и безусловно не доверяют).

Опрос ФОМ был проведен 28-29 октября среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. О планах выдвигаться на президентский пост уже заявили некоторые политики, включая лидера ЛДПР Владимира Жириновского и Григория Явлинского от партии "Яблоко", а также телеведущая Ксения Собчак. Ряд других партий, в том числе парламентские "Справедливая Россия" и КПРФ, сообщили, что решат этот вопрос на своих съездах.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии главы государства в кампании 2018 года. В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого" будет баллотироваться, но и не решил, будет ли "баллотироваться вообще".