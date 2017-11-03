В Кремле не исключили встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Любой контакт президентов России и США имеет изначально важное значение для всех международных дел, встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом на саммите АТЭС не исключена, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС, намерен обсудить Северную Корею, Сирию и Украину.

"Мы не исключаем возможности проведения такой встречи, действительно, она сейчас согласовывается, и как только прояснятся в результате взаимного согласования все детали, мы проинформируем вас", — сказал Песков журналистам.

"Действительно, любой контакт президентов России и США, важность такого контакта изначально для всех международных дел трудно переоценить", — добавил он, комментируя высказывание Трампа о важности его встречи с Путиным.