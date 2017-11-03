Отстраненный мэр Владивостока Пушкарев написал заявление об отставке

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя – РИА Новости. Отстраненный с поста мэра Владивостока и находящийся под следствием Игорь Пушкарев написал заявление об отставке, сообщает мэрия.

"Как сообщил исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов, сегодня в кадровой службе администрации города зарегистрировано заявление главы города Владивостока Игоря Пушкарёва о сложении полномочий по собственному желанию", — говорится в сообщении.

В своём обращении, опубликованном сегодня в социальных сетях, Пушкарёв написал, что отметил, что в 2008 году, когда он только был избран на должность, "Владимир Путин сказал, что город серый, грязный и неухоженный, а через восемь лет на саммите ВЭФ в сентябре прошлого года он отметил, какой Владивосток стал красивый и привлекательный".

"Сегодня я принял для себя решение о досрочном сложении полномочий главы Владивостока. Я прекрасно понимаю, что город без личного участия руководителя не может работать и двигаться вперед нужными темпами. Поэтому считаю, что на данный момент — это решение будет правильным, не только для меня, но и для города и его жителей", — цитирует мэрия Пушкарева.

Также он написал, что знаком с новым врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко и "благодарен ему за сохранение преемственности в администрации Владивостока и его позицию".

По версии следствия, с 2008 по 2015 годы мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 миллионов рублей препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем вместе с директором МУП "Дороги Владивостока" он обеспечил победу в конкурсе этого предприятия и заключил с ним контракты на сумму 1,2 миллиарда рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы "Востокцемент".

В результате близкие родственники мэра получили от суммы дохода компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 миллиона рублей. Кроме того, "Дорогам Владивостока" был причинен ущерб на 143,6 миллиона рублей, поскольку предприятие закупало строительные материалы по цене, превышающей стоимость аналогичной продукции других поставщиков, уточнили в Генпрокуратуре.

Дело направлено в Верховный Суд РФ для рассмотрения вопроса об определении его территориальной подсудности.