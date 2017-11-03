Попова: работу лабораторий, работающих с биоматериалами, нужно регулировать

СОЧИ, 3 ноя — РИА Новости. Деятельность клинико-диагностических лабораторий и всех учреждений, которые работают с биологическими материалами человека, должна регулироваться как минимум на национальном уровне, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя сообщения о сборе биоматериалов россиян в интересах США.
В понедельник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.
По его словам, сейчас специалисты ведомства занимаются выявлением различных биомаркеров, связанных с травмами. Для этих исследований 19 июля был опубликован контракт о закупке 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, вырабатывающей необходимую для функционирования суставов синовиальную жидкость.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал объяснения Пентагона по поводу сбора биоматериалов россиян надуманными и сомнительными. Он подчеркнул, что в любом случае при взятии биопроб требуется согласие государства, на территории которого ведется такая деятельность.