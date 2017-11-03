Попова: работу лабораторий, работающих с биоматериалами, нужно регулировать

СОЧИ, 3 ноя — РИА Новости. Деятельность клинико-диагностических лабораторий и всех учреждений, которые работают с биологическими материалами человека, должна регулироваться как минимум на национальном уровне, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя сообщения о сборе биоматериалов россиян в интересах США.

"Эта проблема (со сбором биоматериалов) существует в разных странах, она достаточно остро везде стоит, и это требует национального, как минимум, регулирования по действиям клинико-диагностических лабораторий и всех лабораторий, всех учреждений, которые работают с биологическими материалами человека", — заявила Попова.

В понедельник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.

Позднее представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни заявил, что Пентагон собирает биоматериал для изучения опорно-двигательного аппарата и что выбор россиян для этих целей не был преднамеренным.

По его словам, сейчас специалисты ведомства занимаются выявлением различных биомаркеров, связанных с травмами. Для этих исследований 19 июля был опубликован контракт о закупке 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, вырабатывающей необходимую для функционирования суставов синовиальную жидкость.

Дауни отметил, что в запросе не было указано желаемое место происхождения образцов. Однако для продолжения исследования требовались образцы из России, поскольку предыдущий поставщик предоставил образцы граждан этой страны.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал объяснения Пентагона по поводу сбора биоматериалов россиян надуманными и сомнительными. Он подчеркнул, что в любом случае при взятии биопроб требуется согласие государства, на территории которого ведется такая деятельность.