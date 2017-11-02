Лавров проведет переговоры с генсеком ОБСЕ 3 ноября

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 3 ноября в Москве переговоры с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Планируется подробное обсуждение текущей повестки дня ОБСЕ, деятельности ее институтов и миссий, а также хода подготовки к предстоящему 7-8 декабря сего года в Вене заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ", — говорится в документе.

"В части содействия ОБСЕ урегулированию ситуации на Украине выскажемся в поддержку работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, отметив важность обеспечения объективности и полноты её работы, взаимодействия с властями ДНР и ЛНР, в том числе по вопросам безопасности наблюдателей и свободы их передвижения. Поднимем тему языковой политики Киева в свете недавно принятого на Украине закона "Об образовании". Намерены подчеркнуть важность повышения роли ОБСЕ в борьбе с общими для региона вызовами – международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, преступлениями в киберпространстве", — говорится в документе.

Кроме того, указали в МИД РФ, в ходе переговоров в Москве будет обсуждаться деятельность ОБСЕ на гуманитарном треке.

"По нашему убеждению, в фокусе внимания Организации должны быть защита традиционных ценностей, борьба с проявлениями неонацизма, христиано- и исламофобии, попытками переписывания и фальсификации истории", — говорится в сообщении.

Отдельное внимание в ходе переговоров будет уделено работе институтов ОБСЕ – Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Верховного комиссара по делам национальных меньшинств и представителя по свободе СМИ.

"Акцентируем необходимость их деятельности в строгом соответствии с имеющимися мандатами и на основе выполнения коллективных поручений государств-участников", — сообщили в МИД РФ.