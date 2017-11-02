Отправленных в отставку губернаторов представят к госнаградам

НОВО-ОГАРЕВО, 2 ноя — РИА Новости. Руководителям регионов РФ, которые этой осенью ушли в отставку, будут вручены государственные награды, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с экс-губернаторами.

Глава государства подчеркнул, что каждый из бывших руководителей на своем месте сделал максимум возможного для стабилизации экономической ситуации и создания условий для дальнейшего развития регионов.

"Я хотел бы не просто выразить вам слова благодарности, но сказать, что подготовлены соответствующие документы, все вы будете представлены к государственным наградам за конкретную работу в регионах", — сказал президент.

С конца сентября свои посты покинули главы 11 регионов России. В отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Ивановской области Павел Коньков. Последней стала отставка губернатора Псковской области Андрея Турчака.

На их место были назначены врио глав регионов. Выборы в этих субъектах Федерации по закону должны пройти 9 сентября 2018 года, сообщил ранее РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко.