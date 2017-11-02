Только Путин и КПРФ имеют сильную команду перед выборами, считает Зюганов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Только Владимир Путин и КПРФ способны привести сильную команду в случае победы на президентских выборах, заявил РИА Новости председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Зюганов в четверг принимает участие в 19-й международной встрече коммунистических и рабочих партий, которая проходит в Таврическом дворце в Петербурге. По его словам, после того как президент РФ подпишет указ о президентских выборах за три месяца до их проведения, КПРФ проведёт съезд, на котором будет определён кандидат в президенты и члены его будущей команды.

Нынешняя правительственная команда, по словам Зюганова, "не справляется", поскольку "уже 36 месяцев подряд народ нищает". При этом, отметил лидер КПРФ, "200 богатеев получили доход за прошлый год плюс 100 миллиардов долларов".

"Раскол общества нарастает, протест усиливается. И если его не реализовать на выборах в ходе нормального диалога, нормального обсуждения проблем, работы реальной команды… А мы в состоянии выдвинуть сильную команду. Сегодня на политической арене может это сделать Путин и мы. Все остальные об этом могут поговорить", — сказал Зюганов.

Администрация президента РФ пока не дает ответа на вопрос об участии нынешнего главы государства в кампании 2018 года. В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого" будет баллотироваться, но и не решил, будет ли "баллотироваться вообще".