США развернули торговую войну с Россией, заявила Матвиенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Новые санкции США в отношении российских компаний направлены на ограничение конкурентных преимуществ РФ в сфере энергоресурсов, их накладывают, чтобы вытеснить РФ с европейского рынка газа и нефти; таким образом, под надуманными предлогами развернута изощренная торговая война с Россией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Ситуация непростая. Мы видим, что диалог пока невозможен и нет желания с той стороны. Но тем не менее, мы должны мобилизовывать свои возможности и ресурсы, нивелировать последствия возможных санкций, поддерживать бизнес", — добавила она.
Согласно документу, физическим и юрлицам, находящимся в американской юрисдикции, с 29 января 2018 года запрещается вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. Соответствующим лицам запрещается без лицензии или иного разрешения Офиса по контролю за иностранными активами осуществлять поставки, экспорт, реэкспорт, предоставление технологий для разведки или производства глубоководных, арктических или сланцевых проектов.