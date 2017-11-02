США развернули торговую войну с Россией, заявила Матвиенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Новые санкции США в отношении российских компаний направлены на ограничение конкурентных преимуществ РФ в сфере энергоресурсов, их накладывают, чтобы вытеснить РФ с европейского рынка газа и нефти; таким образом, под надуманными предлогами развернута изощренная торговая война с Россией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Эта ситуация такова. Под надуманными предлогами развернута изощренная торговая война с Россией. Ведь какие чувствительные берут сферы. Накладывают санкции на такие сферы, где Россия очень конкурентная. Для того, чтобы вытеснить Россию с европейского рынка по газу, по нефти вводятся санкции и насаждается Европе дорогостоящий сланцевый газ. Новая порция санкций направлена также на ограничение наших конкурентных преимуществ в сфере энергоресурсов. Это, безусловно, противоречит всем международным правилам всемирной торговли. Это противоречит правилам ВТО, под которыми подписались, в том числе Соединенные Штаты. Это говорит о том, что США ненадежный партнер", — сказала она журналистам.

"Ситуация непростая. Мы видим, что диалог пока невозможен и нет желания с той стороны. Но тем не менее, мы должны мобилизовывать свои возможности и ресурсы, нивелировать последствия возможных санкций, поддерживать бизнес", — добавила она.

Минфин США 31 октября опубликовал поправки в четвертую директиву о технологических санкциях в энергетической отрасли России, которая теперь затронет не только проекты на территории страны, но и новые за ее пределами.

Согласно документу, физическим и юрлицам, находящимся в американской юрисдикции, с 29 января 2018 года запрещается вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. Соответствующим лицам запрещается без лицензии или иного разрешения Офиса по контролю за иностранными активами осуществлять поставки, экспорт, реэкспорт, предоставление технологий для разведки или производства глубоководных, арктических или сланцевых проектов.