Косачев рассказал, как добиться изоляции США

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Тем, кто хотел бы изолировать США, достаточно просто не мешать Вашингтону проводить курс на самоизоляцию от всего мира, в чем он уже преуспел, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее верховный лидер Иран аятолла Али Хаменеи заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что сотрудничество ИРИ и России поможет "изолировать США", говорится на сайте Хаменеи. В частности, речь идет об отказе от доллара и замене его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях.

"Заявления верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи о том, что сотрудничество Тегерана и Москвы поможет изолировать США, не считаю откровенной гиперболой", — заявил Косачев РИА Новости.

Он отметил, что тем более не склонен воспринимать со скепсисом эти заявления, учитывая контекст. "Речь, прежде всего, идет о способности отразить американские санкции, которые необоснованно применены Вашингтоном к нашим двум странам (России и Ирану) и которые просто не оставляют иного выбора, как научиться им противостоять", — сказал парламентарий.

По его словам, такое противостояние означает в том числе максимальное уменьшение негативного влияния США на экономики и общества РФ и Ирана. Переход на взаиморасчеты в нацвалютах и ослабление роли доллара в двусторонних отношениях, по мнению Косачева, шаг вполне логичный и реалистичный.

"Кроме того, как следует из цитат в СМИ, иранский лидер говорил и о том, что взаимодействие России и Ирана в противодействии терроризму в Сирии существенно ограничило позиции в этой стране США и поддерживаемых ими сил. И это тоже факт, с которым Вашингтону приходится считаться", — уверен глава комитета СФ.

По его мнению, "никто сегодня в мире не делает больше для изоляции Америки, чем сам Вашингтон своей довольно неуклюжей политикой в духе "Америка превыше всего". Это касается и иранской темы, где именно США поставили под вопрос важнейшее международное соглашение по ядерной программе Тегерана, "чем вызвали, мягко говоря, беспокойство и у собственных европейских союзников", подчеркнул Косачев.

Сенатор добавил, что аналогичная ситуация сложилась и в вопросе климата, международных торговых соглашений, санкций с привлечением к ответственности третьих лиц, в результате которых под угрозу попали и европейские компании. "Поэтому, полагаю, для тех, кто хотел бы изолировать Америку, достаточно просто не мешать ей проводить такой самоизоляционистский курс", — полагает он.

"Другой вопрос – к чему это приведет и Америку, и мир", — продолжил он, добавив, что для планеты важнее, чтобы сверхдержава играла по общим правилам, а не диктовала собственные.

"Но для этого важен диалог всех остальных мировых игроков, в том числе таких, как Россия и Иран", — заключил Косачев.