В МИД назвали "надуманными" объяснения Пентагона о сборе биоматериала

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Объяснения Пентагона по поводу сбора биоматериалов россиян очень сомнительны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Мы видели комментарии Пентагона, который говорил, что повторное приобретение, коммерческое приобретение проб связано с необходимостью вести исследования по лечению болезней опорно-двигательного аппарата. Я с недоверием отношусь к врачам, потому что далек от этого. Но даже мне, дилетанту, такого рода объяснения кажутся достаточно надуманными и сомнительными", — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что в любом случае при взятии биопроб требуется согласие государства, на территории которого ведется такая деятельность.

"Непреднамеренный выбор"

В понедельник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.

По его словам, сейчас специалисты ведомства занимаются выявлением различных биомаркеров, связанных с травмами. Для этих исследований 19 июля был опубликован контракт о закупке 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, вырабатывающей необходимую для функционирования суставов синовиальную жидкость. Дауни отметил, что в запросе не было указано желаемое место происхождения образцов. Однако для продолжения исследования требовались образцы из России, поскольку предыдущий поставщик предоставил образцы граждан этой страны. "Целью является целостность исследования, а не происхождение (образцов — ред.)", — добавил собеседник агентства. Пентагон — не академия наук В Пентагоне подтвердили, что собирают биоматериалы россиян. Расцениваете ли вы это как угрозу? Да, боюсь, что это может быть использовано для разработки биологического оружия

Американцы вряд ли смогут использовать эти данные во вред России

Подобные исследования даже полезны для науки

Не слежу за темой Результаты 76.4% Да, боюсь, что это может быть использовано для разработки биологического оружия

10.6% Американцы вряд ли смогут использовать эти данные во вред России

4.7% Подобные исследования даже полезны для науки

8.3% Не слежу за темой Все опросы Голосовать "Даже если идет исследование опорно-двигательного аппарата, Пентагон — не академия наук. Если подобные исследования и ведутся, то для укрепления обороноспособности США. А какая оборонная программа может быть создана на основании исследования биологического материала? Только программа по борьбе с противником", — сказал Журавлев в эфире радио Sputnik. Между тем, опрошенные РИА Новости эксперты считают, что собранный в России биоматериал фактически невозможно использовать при создании оружия, поскольку геномы разных народов очень схожи. © Fotolia / Dan Race Эксперты: биоматериал россиян фактически невозможно использовать для оружия По мнению профессора Института биомедицинской химии в Москве Сергея Мошковского, даже если такое оружие будет создано, его фактически невозможно будет "нацелить" на конкретную этническую группу, особенно крупные народы, что делает его бесполезным и даже опасным для самих создателей. Профессор "Сколтеха" и университета Ратгерса (США) Константин Северинов уверен, что закупка образцов биоматериалов в России для любых целей кроме научных бессмысленна, так как аналогичные результаты можно получить, проводя обследования в регионах США и других стран, где компактно живут выходцы из России. Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев полагает, что Вашингтон скорее всего исследует не столько опорно-двигательный аппарат, сколько определенные свойства организма представителей разных национальностей для дальнейшего воздействия на них в военной области.

"Игры" с геномом недопустимы

Позднее представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни заявил, что Пентагон собирает биоматериал для изучения опорно-двигательного аппарата и что выбор россиян для этих целей не был преднамеренным.

Даже в самых развитых странах проходят биотехнологические исследования двойного назначения, которые могут быть использованы как на благо, так и во вред людям, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения". При этом руководитель ведомства подчеркнула, что "игры" с биоматериалами, с геномом без регулирования на международном уровне недопустимы.

По словам Поповой, анализ работ, опубликованных за 5 лет, позволяет определить несколько направлений, по которым могут идти исследования двойного назначения. Это, в том числе, изучение множественной лекарственной устойчивости и устойчивости к антимикробным препаратам, а также исследования патогенных микроорганизмов и создание новых видов вирусов или вирусов с повышенной способностью заражать.

Развитие биологических наук является вызовом для безопасности, и крайне важен вопрос контроля за исследованиями в этой области, добавила глава Роспотребнадзора.