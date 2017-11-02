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Политика

В МИД назвали "надуманными" объяснения Пентагона о сборе биоматериала

15:2402.11.2017
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© REUTERS / Harrison McClaryЛаборатория в США. Архивное фотоЛаборатория в США. Архивное фото
© REUTERS / Harrison McClary

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Объяснения Пентагона по поводу сбора биоматериалов россиян очень сомнительны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Лаборант в лаборатории геномных и постгеномных исследований. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Русская паранойя, говорите? Тогда соберем биоматериал противника
"Мы видели комментарии Пентагона, который говорил, что повторное приобретение, коммерческое приобретение проб связано с необходимостью вести исследования по лечению болезней опорно-двигательного аппарата. Я с недоверием отношусь к врачам, потому что далек от этого. Но даже мне, дилетанту, такого рода объяснения кажутся достаточно надуманными и сомнительными", — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что в любом случае при взятии биопроб требуется согласие государства, на территории которого ведется такая деятельность.

"Непреднамеренный выбор"

В понедельник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Научная необходимость: Пентагон объяснил сбор биоматериала россиян
Позднее представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни заявил, что Пентагон собирает биоматериал для изучения опорно-двигательного аппарата и что выбор россиян для этих целей не был преднамеренным.

По его словам, сейчас специалисты ведомства занимаются выявлением различных биомаркеров, связанных с травмами. Для этих исследований 19 июля был опубликован контракт о закупке 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, вырабатывающей необходимую для функционирования суставов синовиальную жидкость.

Дауни отметил, что в запросе не было указано желаемое место происхождения образцов. Однако для продолжения исследования требовались образцы из России, поскольку предыдущий поставщик предоставил образцы граждан этой страны. "Целью является целостность исследования, а не происхождение (образцов — ред.)", — добавил собеседник агентства.

Пентагон — не академия наук

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Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев полагает, что Вашингтон скорее всего исследует не столько опорно-двигательный аппарат, сколько определенные свойства организма представителей разных национальностей для дальнейшего воздействия на них в военной области.

"Даже если идет исследование опорно-двигательного аппарата, Пентагон — не академия наук. Если подобные исследования и ведутся, то для укрепления обороноспособности США. А какая оборонная программа может быть создана на основании исследования биологического материала? Только программа по борьбе с противником", — сказал Журавлев в эфире радио Sputnik.

Между тем, опрошенные РИА Новости эксперты считают, что собранный в России биоматериал фактически невозможно использовать при создании оружия, поскольку геномы разных народов очень схожи.

Ученый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race
Эксперты: биоматериал россиян фактически невозможно использовать для оружия
По мнению профессора Института биомедицинской химии в Москве Сергея Мошковского, даже если такое оружие будет создано, его фактически невозможно будет "нацелить" на конкретную этническую группу, особенно крупные народы, что делает его бесполезным и даже опасным для самих создателей. 

Профессор "Сколтеха" и университета Ратгерса (США) Константин Северинов уверен, что закупка образцов биоматериалов в России для любых целей кроме научных бессмысленна, так как аналогичные результаты можно получить, проводя обследования в регионах США и других стран, где компактно живут выходцы из России.

"Игры" с геномом недопустимы

Даже в самых развитых странах проходят биотехнологические исследования двойного назначения, которые могут быть использованы как на благо, так и во вред людям, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения". При этом руководитель ведомства подчеркнула, что "игры" с биоматериалами, с геномом без регулирования на международном уровне недопустимы.

Герметичный пакет для работы с биологически активными материалами
© AP Photo / David Goldman
Мысль биоматериальна, или Зачем США понадобились наши ноги
По словам Поповой, анализ работ, опубликованных за 5 лет, позволяет определить несколько направлений, по которым могут идти исследования двойного назначения. Это, в том числе, изучение множественной лекарственной устойчивости и устойчивости к антимикробным препаратам, а также исследования патогенных микроорганизмов и создание новых видов вирусов или вирусов с повышенной способностью заражать.

Развитие биологических наук является вызовом для безопасности, и крайне важен вопрос контроля за исследованиями в этой области, добавила глава Роспотребнадзора.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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