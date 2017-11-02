В МИД назвали "надуманными" объяснения Пентагона о сборе биоматериала

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Объяснения Пентагона по поводу сбора биоматериалов россиян очень сомнительны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что в любом случае при взятии биопроб требуется согласие государства, на территории которого ведется такая деятельность.
"Непреднамеренный выбор"
В понедельник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.
По его словам, сейчас специалисты ведомства занимаются выявлением различных биомаркеров, связанных с травмами. Для этих исследований 19 июля был опубликован контракт о закупке 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, вырабатывающей необходимую для функционирования суставов синовиальную жидкость.
Дауни отметил, что в запросе не было указано желаемое место происхождения образцов. Однако для продолжения исследования требовались образцы из России, поскольку предыдущий поставщик предоставил образцы граждан этой страны. "Целью является целостность исследования, а не происхождение (образцов — ред.)", — добавил собеседник агентства.
Пентагон — не академия наук
76.4%Да, боюсь, что это может быть использовано для разработки биологического оружия
10.6%Американцы вряд ли смогут использовать эти данные во вред России
4.7%Подобные исследования даже полезны для науки
8.3%Не слежу за темой
"Даже если идет исследование опорно-двигательного аппарата, Пентагон — не академия наук. Если подобные исследования и ведутся, то для укрепления обороноспособности США. А какая оборонная программа может быть создана на основании исследования биологического материала? Только программа по борьбе с противником", — сказал Журавлев в эфире радио Sputnik.
Между тем, опрошенные РИА Новости эксперты считают, что собранный в России биоматериал фактически невозможно использовать при создании оружия, поскольку геномы разных народов очень схожи.
Профессор "Сколтеха" и университета Ратгерса (США) Константин Северинов уверен, что закупка образцов биоматериалов в России для любых целей кроме научных бессмысленна, так как аналогичные результаты можно получить, проводя обследования в регионах США и других стран, где компактно живут выходцы из России.
"Игры" с геномом недопустимы
Даже в самых развитых странах проходят биотехнологические исследования двойного назначения, которые могут быть использованы как на благо, так и во вред людям, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения". При этом руководитель ведомства подчеркнула, что "игры" с биоматериалами, с геномом без регулирования на международном уровне недопустимы.
Развитие биологических наук является вызовом для безопасности, и крайне важен вопрос контроля за исследованиями в этой области, добавила глава Роспотребнадзора.