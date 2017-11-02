Аксенов призвал Чийгоза и Умерова сдать российские паспорта

ЯЛТА, 2 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал лидеров запрещенной и признанной экстремистской в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова сдать российские паспорта и вернуть все выплаченные Россией пособия.
Аксенов отметил, что лидеры "Меджлиса"* одни из первых получили российские паспорта и гражданство, а также пользовались все эти годы социальной поддержкой.
При этом Чийгоз, по словам Аксенова, требовал назначить его жену директором Ханского дворца в Бахчисарае, а Умеров после мартовского референдума по воссоединению с Россией продолжал руководить Бахчисарайской райгосадминистрацией.
Аксенов призвал Чийгоза и Умерова вернуть полученные от российского государства деньги.
"Сейчас скажу, чтобы посчитали, сколько получил Умеров зарплаты. Тунеядец, просидел на должности первые полгода. Сколько Чийгоз и его семья получили от российского государства. Предъявим, пусть они на Украине оправдываются, а не трясут украинским паспортом", — сказал Аксенов.
Аксенов подчеркнул, что лидерам "меджлиса" нечего делать в Крыму.
"В Крым приезжать им не рекомендую. Уверен, что найдутся граждане, которые будут возражать против приезда данных товарищей в республику Крым. Я сам выйду в пикет на границе. Пусть там живут, нормально строят свой быт, а сюда не приезжают", — сказал Аксенов.
*Запрещенная в России экстремистская организация