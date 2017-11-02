Россия и Узбекистан подписали пакет документов по расширению сотрудничества

ТАШКЕНТ, 2 ноя – РИА Новости. Россия и Узбекистан подписали пакет документов по итогам российско-узбекистанских переговоров в ходе визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в республику.

Документы подписаны в присутствии Медведева и его узбекского коллеги Абдуллы Арипова.

Подписан следующий пакет документов: соглашение между Федеральной службой по труду и занятости РФ и Агентством по вопросам внешней трудовой миграции, меморандум между госкорпорацией "Росатом" и Академией наук Узбекистана о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, контракт на производство и поставку топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ между АО "ТВЭЛ" и Институтом ядерной физики Академии наук Узбекистана.

Помимо этого, среди документов значатся соглашение по организации финансирования проекта "Производство синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского ГХК" в Узбекистане, рамочное соглашение о финансировании инвестиционного проекта "Строительство нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области" в республике, соглашение о сотрудничестве и установлении кредитного лимита между Российским экспортным центром и АКБ "Узпромстройбанк".

Кроме того, министерство внешней торговли Узбекистана и Минпомторг РФ подписали меморандумы о взаимопонимании в области лесопромышленного комплекса и технологий переработки отходов производства.

Также Камаз и "Узавтосаноат" подписали договор о сотрудничестве.

"Узстройматериалы" и Евроцемент груп подписали соглашение о порядке реализации инвестпроекта "Строительство нового завода по производству цемента "сухим способом" мощностью 2,4 миллиона тонн цемента в год на сумму 160 миллионов долларов.

Подписано соглашение о создании узбекско-российского центра структурного финансирования между Фондом реконструкции и развития Узбекистана и Газпромбанком.

Медведев прибыл с официальным двухдневным визитом в Ташкент 2 ноября. Российский премьер прилетел в столицу Узбекистана из Пекина, где находился с официальным визитом с 31 октября.