Представители Марин Ле Пен приедут на форум друзей Крыма

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен была приглашена в Ялту на форум друзей Крыма, но не сможет приехать, вместо нее будут ее представители, сообщил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Международный форум друзей Крыма пройдет в Ялте 6-7 ноября.

"Марин Ле Пен мы приглашали на форум. Сама она не сможет, к сожалению, приехать, но будут ее представители. Мы в наших приглашениях, которые рассылались от лица руководства республики, приглашали либо руководителей партий, либо их официальных представителей. От нее едут представители из Франции", — сказал Мурадов в интервью РИА Новости.

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