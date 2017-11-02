Елена Беркова выдвинется на пост президента России

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Порноактриса Елена Беркова заявила о желании выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы.

Публикация от SUPER (@super.ru) Ноя 2 2017 в 2:30 PDT

В видеозаписи, опубликованной в Instagram-аккаунте портала Super.ru, Беркова поделилась некоторыми положениями своей "программы". Так, актриса планирует ввести "цензуру на одежду", сексуальное воспитание в школах и обязательный "сексуальный экзамен", налог на бедность, а также вернуть закон о тунеядстве и "дать беспроцентную рассрочку" малому бизнесу.

"Обязательно хочу ввести разрешение на детей. Чтобы завести ребенка, нужно будет получить медицинское, юридическое, психологическое разрешение. И обязательно планирую ввести смертную казнь за сексуальные домогательства. Надоели эти Вайнштейны", — сказала Беркова.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Ранее о намерении баллотироваться заявила журналистка Екатерина Гордон и телеведущая Ксения Собчак.