Путин возглавил рейтинг доверия политикам на конец октября, сообщил ВЦИОМ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин возглавляет рейтинг доверия политикам по состоянию на конец октября, следует из опроса ВЦИОМ.

Опрос показал, что рейтинг доверия президенту вырос до 52,5%. Второе и третье место занимают министр обороны Сергей Шойгу (19,2%) и глава правительства Дмитрий Медведев (13,5%).

Данные опроса также свидетельствуют о росте электорального рейтинга "Единой России", достигшего 52%. Показатель партии ЛДПР оказался на уровне 10,1%, КПРФ — 9%, "Справедливой России" — 5%. Уровень доверия к непарламентским партиям составил 5,5%.

Рейтинг недоверия политикам возглавил лидер ЛДПР Владимир Жириновский (29,1%), показал опрос. Второе и третье место заняли председатель КПРФ Геннадий Зюганов (14,2%) и Медведев (14,1%), который также является председателем "Единой России".

Рейтинги одобрения Государственной Думы и Совета Федерации в октябре оказались ниже сентябрьских показателей. Уровень доверия к нижней палате снизился с 53,2% до 48,2%, верхней – с 59,7% до 55,5%. Список общественных институтов с высоким уровнем доверия населения возглавила армия (90,3%), далее следуют РПЦ (75%) и СМИ (63,8%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведён 23-29 октября 2017 года среди 4,2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 1,9%.