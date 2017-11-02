Рябков прокомментировал объяснения Пентагона по вопросу сбора биоматериалов

СОЧИ, 2 ноя — РИА Новости. Объяснения Пентагона по поводу сбора биоматериалов россиян очень сомнительны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы видели комментарии Пентагона, который говорил, что повторное приобретение, коммерческое приобретение проб связано с необходимостью вести исследования по лечению болезней опорно-двигательного аппарата. Я с недоверием отношусь к врачам, потому что далек от этого. Но даже мне, дилетанту, такого рода объяснения кажутся достаточно надуманными и сомнительными", — сказал Рябков журналистам.
Он подчеркнул, что в любом случае при "отборе биопроб требуется согласие государства, на территории которого осуществляется такая деятельность".