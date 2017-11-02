Рябков прокомментировал объяснения Пентагона по вопросу сбора биоматериалов

СОЧИ, 2 ноя — РИА Новости. Объяснения Пентагона по поводу сбора биоматериалов россиян очень сомнительны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что некто собирает биологический материал представителей различных этносов России. После представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни сообщил РИА Новости, что Пентагон нуждается в биоматериале россиян для продолжения исследований, связанных с изучением опорно-двигательного аппарата.

"Мы видели комментарии Пентагона, который говорил, что повторное приобретение, коммерческое приобретение проб связано с необходимостью вести исследования по лечению болезней опорно-двигательного аппарата. Я с недоверием отношусь к врачам, потому что далек от этого. Но даже мне, дилетанту, такого рода объяснения кажутся достаточно надуманными и сомнительными", — сказал Рябков журналистам.

Он подчеркнул, что в любом случае при "отборе биопроб требуется согласие государства, на территории которого осуществляется такая деятельность".