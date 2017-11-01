Генсек ОБСЕ сообщил, что проведет в Москве переговоры с Лавровым

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер сообщил, что проведет в Москве переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее в пресс-службе организации сообщили, что он будет находится в РФ 2-3 ноября.

"В сентябре у меня была возможность обсудить эти вопросы (входящие в мандат организации — ред.) с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и я рад находиться в Москве по его приглашению, для того чтобы продолжить нашу дискуссию", — сказал он в интервью газете "Коммерсант".

Гремингер сменил на этом посту Ламберто Заньера в июле.

По итогам предыдущей встречи Лаврова и Гремингера в министерстве иностранных дел сообщили, что стороны обсудили вопросы участия ОБСЕ в урегулировании конфликта на Украине, состояние дел в организации, планы работы генсекретаря на период его полномочий, а также ход подготовки к заседанию Совета министров ОБСЕ в Вене 7-8 декабря.