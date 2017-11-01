Поклонская назвала абсурдным проект резолюции Киева по Крыму

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Проект украинской резолюции о правах человека в Крыму является абсурдным, заявила в среду депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

По словам Поклонской, нарушения прав человека, о которых говорят дипломаты, имеют место в Киеве и других городах Украины, а не в Крыму.

Она добавила, что в Крыму на конституционном уровне обеспечено соблюдение права национальных меньшинств обучаться в школах на родном языке. По мнению политика, нынешние руководители Украины законом "Об образовании" ущемляют права народов страны. Это проявляется, как заявила Поклонская, в том, что родной язык представители славянской народности смогут изучать на Украине только в детском саду и в начальной школе.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".